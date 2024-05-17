Мобилизация. Электронный кабинет заработает с 18 мая, можно обновить данные – Минобороны
Электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая, но с минимальным набором функций – впоследствии их прибавят. В то же время уточнить данные можно будет и в этой версии, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью Радио Свобода.
По его словам, кабинет должен заработать 18 мая, однако это будет MVP-версия (англ. minimum viable product – минимально жизнеспособный продукт). Соответственно, у этой версии кабинета будет минимальный набор функций.
Однако Лазуткин анонсировал, что в дальнейшем в кабинете будут дополнительные опции.
В то же время по состоянию на сегодняшний день там уже можно будет обновить свои данные – прежде всего электронную почту, номер телефона и место жительства, пояснил спикер.
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Чиновник заявил, что уже видел и листал новое приложение – уверяет, что уточнить данные с его помощью в смартфоне можно будет "за 10-15 минут".
Он отметил, что вход будет выполняться с помощью банк-ID (та же технология применяется при логине в Дию).
"Ну и по большому счету – простая процедура для любого человека, использующего приложения. А это будет приложение "Резерв+". И соответственно, мне кажется, это самый простой путь, особенно для молодежи, которая просто-таки живет фактически в смартфонах", – заявил Лазуткин.
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- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.
- После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, объяснили LIGA.net нардепы. Однако напрямую обновление данных уже не будет касаться.
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