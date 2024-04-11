Рада в целом одобрила законопроект о мобилизации

Верховная Рада (Фото: Telegram)

11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Решение поддержали 283 нардепа.

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"За" проголосовали 283 народных депутата, против – один, воздержались – 49.

Парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы по решению Ставки верхового главнокомандующего – за это проголосовали 227, написал нардеп Ярослав Железняк .

Железняк сообщил , что документ приняли в редакции Комитета.

"Все учтенные 31 правка набрали голоса на подтверждение. Без интриги, кроме правки о демобилизации (там 227)", – написал депутат.

Голосование по фракциям:

→ Слуга Народа: 192;

→ ЕС: 0;

→ Батькивщина: 2;

→ Платформа за жизнь и мир: 18;

→ Голос: 16;

→ Восстановление: 16;

→ За будущее: 12;

→ Доверие: 15;

→ Внефракционные: 12.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии журналистке LIGA.net отметил, что во время голосования присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Также он отметил, что командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль выступал с призывом голосовать за закон.

Гончаренко ранее изложил основные положения законопроекта, которые дошли до второго чтения:



→ остается норма о праве на увольнение со службы людей с инвалидностью;

→ есть возможность уволиться со службы после плена;

→ мужчины, признанные ограниченно годными, обязаны будут пройти переосвидетельствование в течение 12 месяцев;

→ те, кто получил 2 и 3 группы инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;

→ военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки;

→ предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов;

→ также планируется ограничить управление транспортными средствами военнообязанным по требованию ТЦК.

В первом чтении законопроект приняли 7 февраля, но тогда депутаты приняли документ без предложений профильного комитета ВРУ. На подачу правок у нардепов было две недели, поэтому прогнозировалось, что законопроект в целом примут в конце февраля.

Однако, тогда в документ внесли более 4300 правок. В результате Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны только 9 апреля согласовал текст законопроекта ко второму чтению.

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