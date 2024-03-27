Минобороны назвало ключевые пункты законопроекта о мобилизации и военной подготовке

Мобилизационный законопроект Рада 7 февраля приняла за основу. Сейчас он готовится ко второму чтению

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Министерство обороны выделило основные нововведения, предусмотренные законопроектом о мобилизации и военной подготовке. В частности, это снижение мобилизационного возраста и введение базовой военной подготовки для совершеннолетних.

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Законопроект №10449, который 7 февраля был принят за основу и готовится ко второму чтению в Верховной Раде, предусматривает следующее:

→ мобилизация предлагается с 25 до 60 лет;

→ с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка;

→ от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;

→ вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на пять месяцев в мирное время и три месяца в военное;

→ граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;

→ граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Инфографика – Минобороны