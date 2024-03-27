Минобороны назвало ключевые пункты законопроекта о мобилизации и военной подготовке
Министерство обороны выделило основные нововведения, предусмотренные законопроектом о мобилизации и военной подготовке. В частности, это снижение мобилизационного возраста и введение базовой военной подготовки для совершеннолетних.
Законопроект №10449, который 7 февраля был принят за основу и готовится ко второму чтению в Верховной Раде, предусматривает следующее:
→ мобилизация предлагается с 25 до 60 лет;
→ с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка;
→ от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;
→ вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на пять месяцев в мирное время и три месяца в военное;
→ граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;
→ граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.
- 26 марта комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди с 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения – и соответственно могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту подготовку.
- 27 марта комитет отклонил правки о бронировании военнообязанных, которые получают определенную зарплату и оплачивают налоги.