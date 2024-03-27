Минобороны назвало ключевые пункты законопроекта о мобилизации и военной подготовке
Иллюстративное фото: Depositphotos

Министерство обороны выделило основные нововведения, предусмотренные законопроектом о мобилизации и военной подготовке. В частности, это снижение мобилизационного возраста и введение базовой военной подготовки для совершеннолетних.

Законопроект №10449, который 7 февраля был принят за основу и готовится ко второму чтению в Верховной Раде, предусматривает следующее:

→ мобилизация предлагается с 25 до 60 лет;

→ с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка;

→ от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;

→ вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на пять месяцев в мирное время и три месяца в военное;

→ граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;

→ граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Минобороны назвало ключевые пункты законопроекта о мобилизации и военной подготовке
Инфографика – Минобороны
  • 26 марта комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди с 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения – и соответственно могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту подготовку.
  • 27 марта комитет отклонил правки о бронировании военнообязанных, которые получают определенную зарплату и оплачивают налоги.
законопроектминоборонымобилизация