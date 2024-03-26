Мобилизация с 18. Комитет отклонил предложения, только по собственному желанию – нардеп

Базовую подготовку нужно пройти до 24 лет, время можно будет выбрать самостоятельно. Если человек сознательно пройдет в 18 – будет военнообязанным

Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения и соответственно могли бы быть мобилизованы. Люди самостоятельно будут выбирать, когда проходить эту подготовку, сообщил в комментарии LIGA.net нардеп от Слуги народа, член комитета Федор Вениславский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, комитет отклонил предложения по прохождению базовой военной службы молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет по их выбору в течение любого времени, кроме времени военного положения.

Вениславский объяснил, что если бы это предложение было поддержано, это означало бы, что молодые люди в возрасте от 18 лет после прохождения базовой военной службы получили бы статус военнообязанных и могли бы быть мобилизованы в ВСУ во время военного положения.

После отклонения предложений, отметил нардеп, ситуация следующая: молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет самостоятельно выбирает, когда ему пройти эту базовую службу – в любой из этих лет своей жизни.

Читайте также: Мобилизация. Нардеп: ТЦК и сейчас может подавать уклонистов в розыск – о чем идет речь

Журналист спросил, смогут ли призвать человека, который не получает высшее образование (соответственно, не имеет отсрочки), но прошел эту подготовку и получил военную профессию до 25 лет.

Вениславский ответил, что если человек сознательно пошел на базовую военную службу в 18-19 лет, то после его прохождения он становится военнообязанным и может быть мобилизованным.

Если человек добровольно не пошел до 24 лет на эту службу, то его призывают и направляют принудительно на базовую военную службу, и к 25 годам он становится военнообязанным, отметил он.

Нардеп от СН Юрий Здебский сообщил LIGA.net, что отклоненные предложения касались именно призывников, которые не учатся в вузах: "Никто не планирует ребят до 25 лет призывать. Только по их личному желанию".

Вчера оппозиционный нардеп Разумков заявил, что якобы в новом мобилизационном законопроекте есть норма, которая "реально позволить мобилизовать людей с 18 лет". Нардеп от "слуг" Здебский в комментарии LIGA.net назвал это "перекручиванием": новый проект вводит статью, регулирующую военную подготовку.

назвал это "перекручиванием": новый проект вводит статью, регулирующую военную подготовку. Нардепы сообщили, что сейчас "очень тяжело" спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту, – осталось проработать 2190 поправок.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Читайте также: Мобилизация. Нардеп о призыве с 25 лет: Уже есть закон, но президент его не подписывает