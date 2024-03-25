В сети разгоняют о "мобилизации с 18" по новому законопроекту. Нардеп: Перекручивание

"Никто не будет их [студентов] брать и хватать до 25 лет", – заявил член комитета по нацбезопасности Юрий Здебский

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Согласно новому законопроекту о мобилизации, студенты, получающие образование, будут проходить подготовку и получать военную специальность во время учебы, однако их не будут призывать до 25 лет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский.

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Ряд украинских Telegram-каналов распространил видео с оппозиционным нардепом Дмитрием Разумковым – тот заявил, что в новом мобилизационном законопроекте есть норма, которая "реально позволит мобилизовать людей с 18 лет".

Разумков утверждает, что в тексте прописаны следующие положения: если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, станет на учет – и это приведет к тому, что его смогут мобилизовать в 19 лет.

Нардеп Здебский в комментарии LIGA.net назвал это "перекручиванием": новый проект вводит статью, регулирующую военную подготовку.

"Во-первых, на учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общую базовую военную подготовку. [...] Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет срок – и он учится ", – сообщил нардеп.

В то же время он заявил, что при условии, если человек нигде не учится, то по новому законопроекту его "могут взять где-то в воинскую часть или еще куда-то" для подготовки.

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По словам Здебского, законопроект предусматривает, что человек во время образования должен будет согласно программе получить военную подготовку: "Никто не будет их [студентов] брать и хватать до 25 лет".

Нардеп заявил, что Разумков "перекручивает" и "хитрит", и акцентировал, что будет введена обязательная подготовка во всех учебных заведениях – и по закону человек сам будет определять, когда проходит обучение.

Он отметил, что в мирное время подготовка будет составлять три месяца общей подготовки и два по специальности, а в военное время – три месяца в целом.

Здебский подчеркнул, что прошедших подготовку людей будут брать на учет, однако не будут призывать до 25 лет.

Соответственно, в каждом образовательном заведении будет соответствующий учебный курс по подготовке, и студент должен будет получить эту военно-учетную специальность, пояснил нардеп.

СПРАВКА. Так выглядит закон "О воинской обязанности и военной службе" в новой редакции:



Статья 10. Пункт 2. Базовая общевойсковая подготовка Базовая общевойсковая подготовка проводится в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, а также в учреждениях высшего образования всех форм собственности.



Для проведения базовой общевойсковой подготовки привлекаются общественные организации и объединения, включая общественные объединения ветеранов войны.

Так выглядит закон "О воинской обязанности и военной службе" в новой редакции:Статья 10. Пункт 2. Базовая общевойсковая подготовка Базовая общевойсковая подготовка проводится в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, а также в учреждениях высшего образования всех форм собственности.Для проведения базовой общевойсковой подготовки привлекаются общественные организации и объединения, включая общественные объединения ветеранов войны. Пункт 4. Базовая общевойсковая подготовка включается в учебные планы высшего образования всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина (полный текст – в сравнительной таблице с 63 страницы).

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Сегодня нардепы сообщили, что на данный момент "очень трудно" спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту, – осталось проработать 2190 поправок.

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