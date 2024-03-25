У мережі розганяють про "мобілізацію з 18" за новим законопроєктом. Нардеп: Перекручування

"Ніхто не буде їх [студентів] брати й хапати до 25 років", – заявив член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський

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Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, здобувачі освіти будуть проходити вишкіл й здобувати військову спеціальність під час навчання, проте їх не призиватимуть до 25 років. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський.

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Низка українських Telegram-каналів поширила відео з опозиційним нардепом Дмитром Разумковим – той заявив, нібито у новому мобілізаційному законопроєкті є норма, яка "реально дозволить мобілізувати людей з 18 років".

Разумков стверджує, буцімто у тексті прописані такі положення: якщо людина пройде базовий військовий вишкіл у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік – і це призведе до того, що її зможуть мобілізувати у 19 років.

Нардеп Здебський у коментарі LIGA.net назвав це "перекручуванням": новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку.

"По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. [...] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться", – повідомив нардеп.

Водночас він заявив, що за умови, якщо людина ніде не навчається, то за новим законопроєктом її "можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись" для підготовки.

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За словами Здебського, законопроєкт передбачає, що людина під час освіти має згідно з програмою пройти військовий вишкіл: "Ніхто не буде їх [студентів] брати й хапати до 25 років".

Нардеп заявив, що Разумков "перекручує" та "хитрить", і акцентував, що буде введена обов'язкова підготовка у всіх навчальних закладах – і згідно з законом людина сама визначатиме, коли проходити вишкіл.

Він зазначив, що у мирний час вишкіл становитиме три місяці загальної підготовки й два за спеціальністю, а у воєнний час – три місяці загалом.

Здебський наголосив, що людей, які пройшли підготовку, будуть брати на облік, проте не призиватимуть до 25 років.

Відповідно, у кожному освітньому закладі буде відповідний навчальний курс з підготовки, і студент мусить отримати цю військово-облікову спеціальність, пояснив нардеп.

ДОВІДКА. Такий вигляд має закон "Про військовий обов’язок і військову службу" у новій редакції:



Стаття 10. Пункт 2. Базова загальновійськова підготовка Базова загальновійськова підготовка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності.



Для проведення базової загальновійськової підготовки залучаються громадські організації та об’єднання, зокрема громадські об’єднання ветеранів війни.

Такий вигляд має закон "Про військовий обов’язок і військову службу" у новій редакції:Стаття 10. Пункт 2. Базова загальновійськова підготовка Базова загальновійськова підготовка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності.Для проведення базової загальновійськової підготовки залучаються громадські організації та об’єднання, зокрема громадські об’єднання ветеранів війни. Пункт 4. Базова загальновійськова підготовка включається до навчальних планів закладів вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна (повний текст – у порівняльній таблиці з 63 сторінки).

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Сьогодні нардепи повідомили, що наразі "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд правок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 правок.

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