Мобілізація. Нардепи кажуть, що лишилося 2190 правок, "важко сказати", коли закінчать

Це саме стосується і прогнозів щодо другого читання законопроєкту в парламенті

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Наразі "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд правок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 правок. Про це у коментарі LIGA.net повідомили нардепи зі Слуги народу та Голосу, члени комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони.

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LIGA.net запитала нардепів щодо того, коли комітет може завершити розгляд правок.

Депутатка від Голосу Соломія Бобровська відповіла, що наразі обранці опрацювали 2100 правок – і ще залишилося 2190.

Нардеп від "слуг" Ігор Копитін повідомив, що зараз депутатам-авторам правок надається право їх захистити на комітеті.

Він зауважив, що деякі обговорення, особливо ті, що стосуються "соціально-болючих тем", займають "доволі тривалий час".

Відповідно, наразі "дуже важко" прогнозувати термін, у який планується завершити розгляд правок.

"Це стосується і прогнозів щодо другого читання у Верховній Раді. Сподіваюся, що його ухвалення відбудеться у стислі строки, адже це в інтересах держави та її національної безпеки", – підсумував він.

Минулої п'ятниці нардеп від "слуг" Юрій Здебський заявив LIGA.net, що комітет намагатиметься до кінця наступного тижня завершити розгляд правок до законопроєкту.

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Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Здебський повідомив, що у новоприйнятому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".

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