Мобілізація. Нардепи кажуть, що лишилося 2190 правок, "важко сказати", коли закінчать
Наразі "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд правок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 правок. Про це у коментарі LIGA.net повідомили нардепи зі Слуги народу та Голосу, члени комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
LIGA.net запитала нардепів щодо того, коли комітет може завершити розгляд правок.
Депутатка від Голосу Соломія Бобровська відповіла, що наразі обранці опрацювали 2100 правок – і ще залишилося 2190.
Нардеп від "слуг" Ігор Копитін повідомив, що зараз депутатам-авторам правок надається право їх захистити на комітеті.
Він зауважив, що деякі обговорення, особливо ті, що стосуються "соціально-болючих тем", займають "доволі тривалий час".
Відповідно, наразі "дуже важко" прогнозувати термін, у який планується завершити розгляд правок.
"Це стосується і прогнозів щодо другого читання у Верховній Раді. Сподіваюся, що його ухвалення відбудеться у стислі строки, адже це в інтересах держави та її національної безпеки", – підсумував він.
Минулої п'ятниці нардеп від "слуг" Юрій Здебський заявив LIGA.net, що комітет намагатиметься до кінця наступного тижня завершити розгляд правок до законопроєкту.
Читайте також: Мобілізація. Нардеп: ТЦК і зараз може подавати ухилянтів у розшук – про що йдеться
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.
- Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- Здебський повідомив, що у новоприйнятому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".
Читайте також: Мобілізація. Нардеп про призов із 25 років: Вже є закон, але президент його не підписує