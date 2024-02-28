Мобілізація. Комітет проти блокування рахунків ухилянтам та обмеження виїзду: список

Комітет поки не перейшов до роботи над правками, йдеться про затвердження напрямків роботи

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Комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони не підтримав ідею обмеження щодо виїзду за кордон та блокування рахунків для громадян, що ухиляються від призову. Також Комітет не підтримав введення електронних повісток та електронного кабінету як обов'язку. Про це повідомила народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз, членкиня відповідного Комітету.

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Вона повідомила, що Комітет продовжив роботу з підготовки мобілізаційного законопроєкту до другого читання, і опублікувала резюме щодо розглянутих за два дні напрямків, а не правок.

За її словами, Комітет не підтримав:

→ обмеження щодо виїзду за кордон;

→ блокування рахунків;

→ електронні повістки;

→ електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення даних тощо;

→ зниження призовного віку з 27 до 25, оскільки є ухвалений Радою закон, який вже майже рік не підписано президентом.

Також парламентарі не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг для людей, що ухиляються від військового обліку, – голоси розділилися навпіл, зауважує Фріз.

Вона зазначила, що нардепи працюватимуть над цим питанням під час розгляду правок. На її думку, обмеження консульських послуг для українців за кордоном не матиме позитивного ефекту для мобілізації, проте матиме негативні наслідки: підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах перебування (суспільні заходи тощо), збільшення тих, хто буде відмовлятись від громадянства.

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Також Комітет підтримав звільнення від призову під час мобілізації:

→ тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість за сплатою аліментів;

→ опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

→ опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

→ члени сім’ї І та II ступеню споріднення особи з інвалідністю І та II групи;

→ наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізації осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, що потребують постійного догляду.

"Врегулювання питання для інвалідів III групи – принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми", – зазначила нардепка.

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Питання щодо зняття 50% бронювання для держслужбовців категорії "Б", "В" та повернення до чинної редакції законопроєкту вирішуватиметься під час розгляду правок – Комітет підтримав першу редакцію, зазначила вона.

Також на Комітеті обговорювалося питання форми залучення поліції до заходів сповіщення за участі територіальних центрів комплектування, було нормативно визначено критерії бронювання від мобілізації для Національної поліції, повідомила Фріз.

Нардепка зауважила, що Комітет підтримав надання права бути призваними на військову службу під час мобілізації засудженим особам, котрі звільнені від відбування покарання з випробуванням.

Завтра Комітет продовжить роботу із затвердження напрямків, після цього нардепи перейдуть до розгляду правок, підсумувала народна обраниця.

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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