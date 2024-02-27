Мобілізація. Електронний кабінет запрацює за два місяці після підписання закону — Міноборони

Черногоренко заявила, що за два місяці після підписання закону 10 062 запрацює електронний кабінет для військовозобов'язаних

Катерина Черногоренко (Фото: Міноборони)

Електронний кабінет для військовозобов'язаних запрацює за два місяці після того, як президент Володимир Зеленський підпише закон про 10 062, який ухвалила Верховна Рада. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes Україна.

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За її словами, відомство також готує функціонал для впровадження "сертифіката захисника" та документа про бронювання працівників.

Вона зазначила, що виписка з реєстру "Оберіг" вивантажуватиметься в кабінеті військовозобов'язаного і виглядатиме як електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат.

До законопроєкту про мобілізацію вже подали 4195 правок. Його можуть розпочати розглядати у парламенті вже 6 березня.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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