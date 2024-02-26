Мобілізація. До законопроєкту подали 4195 правок, розгляд можуть розпочати з 6 березня

Железняк заявив, що розгляд законопроєкту про мобілізацію в оборонному комітеті розпочнеться 27 лютого

Верховна Рада (Фото: ОП)

До законопроєкту про мобілізацію вже подали 4195 правок. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, попередньо, з 27 лютого документ почнуть розглядати в оборонному комітеті Верховної Ради й готувати його до голосування у другому читанні.

Депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту.

Він зазначив, що якщо "все просуватиметься добре", то вже з 6 березня його почнуть розглядати у парламенті.

"Оскільки правок багато, то цей процес у залі може затягнутися на пару днів", – заявив Железняк.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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