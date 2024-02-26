Мобілізація. До законопроєкту подали 4195 правок, розгляд можуть розпочати з 6 березня
До законопроєкту про мобілізацію вже подали 4195 правок. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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За його словами, попередньо, з 27 лютого документ почнуть розглядати в оборонному комітеті Верховної Ради й готувати його до голосування у другому читанні.
Депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту.
Він зазначив, що якщо "все просуватиметься добре", то вже з 6 березня його почнуть розглядати у парламенті.
"Оскільки правок багато, то цей процес у залі може затягнутися на пару днів", – заявив Железняк.
- 30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.
- 7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
- До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.
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