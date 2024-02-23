Мобілізація. Людям хочуть дозволити законно фіксувати дії ТЦК на камеру – нардеп

Фото: Генштаб ЗСУ

До законопроєкту про мобілізацію депутати внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру. Про це LIGA.net розповів член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп від Слуги народу Олександр Федієнко.

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Пропонується громадянам на законодавчому рівні використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Це зроблено для того, щоб громадяни мали законодавчі права за потреби фіксувати протиправні дії працівників ТЦК.

"Я взагалі не розумію, що роблять на блокпостах люди в балаклавах та зі зброєю.

Хто вони такі? Нещодавно мене зупинив якийсь хлопець без жодних ознак, але зі зброєю і в балаклаві. Працівник ТЦК – це обличчя військових, вони повинні бути по формі, з ознаками ідентифікації, шеврони, прізвище, жетон", – висловився Федієнко.

За його словами, "треба припинити ганебну практику силою мобілізувати, виконуючи план".

"Це точно не сприяє мотивації суспільства", – резюмував депутат.

У грудня 2023 року в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино", що на Закарпатті, стверджували, що на територію комплексу зайшли десятки людей у формі, затримали двох його працівників та "вивезли у невідомому напрямку. Є відео.

3 січня 2024 року у мережі з'явилося відео, на якому працівники Харківського обласного ТЦК та СП силоміць затягують чоловіка у мікроавтобус, попри його спротив. На запит LIGA.net пресслужба військкомату пообіцяла з'ясувати обставини "конфлікту".

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