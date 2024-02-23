Мобилизация. Людям хотят разрешить законно фиксировать действия ТЦК на камеру – нардеп

Фото: Генштаб ВСУ

В законопроект о мобилизации депутаты внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру. Об этом LIGA.net рассказал член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от Слуги народа Александр Федиенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Предлагается гражданам на законодательном уровне использовать фото- и видеофиксацию, а также специальное программное обеспечение Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов для фиксации действий работников ТЦК. Это сделано для того, чтобы граждане имели законодательные права при необходимости фиксировать противоправные действия работников ТЦК.

"Я вообще не понимаю, что делают на блокпостах люди в балаклавах и с оружием.

Кто они? Недавно меня остановил какой-то парень без признаков, но с оружием и в балаклаве. Работник ТЦК – это лицо военных, они должны быть по форме, с признаками идентификации, шевроны, фамилия, жетон", – высказался Федиенко.

По его словам, "надо прекратить позорную практику силой мобилизовать, выполняя план".

"Это точно не способствует мотивации общества", – резюмировал депутат.

В декабре 2023 года в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" на Закарпатье утверждали, что на территорию комплекса зашли десятки человек в форме, задержали двух его работников и "вывезли в неизвестном направлении. Есть видео.

3 января 2024 года в сети появилось видео, на котором работники Харьковского областного ТЦК и СП силой затягивают мужчину в микроавтобус, несмотря на его сопротивление. По запросу LIGA.net пресс-служба военкомата пообещала выяснить обстоятельства "конфликта".

Читайте также: Мобилизация — в Украине раздают повестки в спортзалах. ТЦК: Все законно, привилегий нет