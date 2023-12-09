В оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино", що на Закарпатті, стверджують, що 7 грудня на територію комплексу зайшли десятки людей у формі, затримали двох його працівників та "вивезли у невідомому напрямку". Для підтвердження своєї заяви пресслужба комплексу опублікувала відео з камер спостереження.

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У "Косино" заявляють, що люди у формі "вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів всіх відвідувачів, зокрема дітей, жінок та людей похилого віку". На прохання директора комплексу пред’явити посвідчення нібито застосували до нього фізичну силу.

Також на території комплексу були працівники поліції, йдеться у дописі. Це можна побачити й в опублікованому ролику.

Представники комплексу заявили, що на території "Косино" із загальної кількості відвідувачів було "не більше ніж 20% чоловіків". Водночас стверджується, що повістки не роздавали, а озброєні люди у балаклавах нібито посадили у свій автобус двох працівників та вивезли їх у невідомому напрямку.

Окрім того, за словами представників комплексу, їхньому адвокату завдали тілесних ушкоджень і відібрали телефон.

У "Косино" заявили, що вони скерували "заяви та докази" в поліцію, СБУ, ДБР. Кримінальні провадження вже зареєстровані в Єдиному державному реєстрі кримінальних правопорушень за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей, резюмували представники комплексу.

LIGA.net звернулася за коментарем до правоохоронних органів.

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