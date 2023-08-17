Оновлення даних у військкоматах не означає подальшу мобілізацію – Міноборони

Міноборони презентувало і запустило кампанію "Оновлюй дані в ТЦК". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що оновлення даних не означає, що особа буде мобілізована, а процедуру оновлення даних повинен пройти за законом кожен, хто є на обліку. Міністерство закликає просто прийти в ТЦК і оновити свої дані, розповіла вона під час презентації проєкту, передає Military Media Center.

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"Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її візьмуть на олівець, бо вона вже туди прийшла", – сказала Маляр.

Вона пояснила, що це процедура, яку кожен, хто є на обліку, за законом повинен пройти.

"Ми всі відповідальні люди, й кожен з нас повинен розуміти, що в країні війна, і кожен з нас повинен, принаймні, виконувати свій обов’язок", – сказала вона.

За її словами, оновлення даних полегшить роботу ТЦК, а також буде знято частину корупційних ризиків у цій ситуації.

Маляр пояснила, що не всі мобілізовані – це люди, які виконують бойові завдання.

Існує потреба в усіх спеціальностях, але ключовим завданням є оновлення даних, щоб держава "належним чином цю інформацію мала у своєму розпорядженні", зазначила вона.

"Тут важлива довіра між громадянами та ТЦК. Зараз ми робимо крок назустріч до встановлення цієї довіри", – сказала заступниця міністра оборони.

17 серпня президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо результатів перевірки ТЦК. Раніше Зеленський назвав це рішенням про звільнення всіх обласних військкомів.

На засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.

23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Це відбулось після скандалу з військкомом Одеської області Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.

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