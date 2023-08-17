RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Оновлення даних у військкоматах не означає подальшу мобілізацію – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 17:30
Оновлення даних у військкоматах не означає подальшу мобілізацію – Міноборони - Фото
Ганна Маляр (Фото: Telegram Ганни Маляр)

Міноборони презентувало і запустило кампанію "Оновлюй дані в ТЦК". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що оновлення даних не означає, що особа буде мобілізована, а процедуру оновлення даних повинен пройти за законом кожен, хто є на обліку. Міністерство закликає просто прийти в ТЦК і оновити свої дані, розповіла вона під час презентації проєкту, передає Military Media Center.

"Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її візьмуть на олівець, бо вона вже туди прийшла", – сказала Маляр.

Вона пояснила, що це процедура, яку кожен, хто є на обліку, за законом повинен пройти.

"Ми всі відповідальні люди, й кожен з нас повинен розуміти, що в країні війна, і кожен з нас повинен, принаймні, виконувати свій обов’язок", – сказала вона.

За її словами, оновлення даних полегшить роботу ТЦК, а також буде знято частину корупційних ризиків у цій ситуації.

Маляр пояснила, що не всі мобілізовані – це люди, які виконують бойові завдання.

Існує потреба в усіх спеціальностях, але ключовим завданням є оновлення даних, щоб держава "належним чином цю інформацію мала у своєму розпорядженні", зазначила вона.

"Тут важлива довіра між громадянами та ТЦК. Зараз ми робимо крок назустріч до встановлення цієї довіри", – сказала заступниця міністра оборони.

  • 17 серпня президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо результатів перевірки ТЦК. Раніше Зеленський назвав це рішенням про звільнення всіх обласних військкомів.
  • На засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.
  • 23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Це відбулось після скандалу з військкомом Одеської області Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.

Читайте також: "Бізнес" на ухилянтах. СБУ затримала голову ВЛК, адвоката і посадовицю лікарні – фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаГанна Малярмобілізаціятцк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 