Зеленський підписав указ про обласних військкомів: РНБО рекомендує звільнити
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо результатів перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ. Відповідний документ з'явився на сайті Офісу президента.
Засідання РНБО відбулось 11 серпня.
На ньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному рекомендували ухвалити рішення щодо перебування на посадах керівників обласних ТЦК, припинивши практику їх ротацій.
Тоді Зеленський назвав це рішенням про звільнення всіх обласних військкомів.
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Також головкому рекомендували призначати на посади глав обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях за рекомендаціями командувачів (командирів) оперативно-тактичних угруповань та оперативно-стратегічних угруповань військ.
Водночас названо умову: проходження кандидатами перевірки Службою безпеки України.
Ще РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора разом з НАЗК та ДБР вжити у місячний строк додаткових заходів для протидії вчиненню посадовцями військкоматів корупційних та інших кримінальних правопорушень.
Контролювати виконання рішення має секретар РНБО Олексій Данілов, йдеться в указі президента.
- 23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Це відбулось після скандалу з військкомом Одеської області Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.
- 1 серпня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.
- 9 серпня глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.
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