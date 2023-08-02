Держбюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки на Закарпатті. Слідство стверджує, що він змушував солдатів будувати собі маєток.

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Військком народився та навчався на території Росії, пише відомство.

З початку березня 2023 року за наказом військкома солдати замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку, повідомляє ДБР.

1 серпня на місці будівництва, робочому місці та у помешканні військкома пройшли обшуки.

На будівництві правоохоронці виявили трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже свідчать щодо справи.

Під час обшуків було вилучено $3500, атрибутику Російської Федерації: монети, документи про здобуття освіти у РФ.

Правоохоронці знайшли одяг з емблемами Радянського Союзу та Росії, посвідчення офіцера Міноборони СРСР, значки та кокарди.

Окрім цього у військкома знайшли георгієвську стрічку, пише слідство.

Офіс генпрокурора та ДБР публікують фото з обшуку.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування, у якому показали віллу в Іспанії, записану на матір військкома Одеської області Євгена Борисова. Також з’ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

23 червня президент Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Наступного дня Борисова затримали в Києві.

1 липня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.

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