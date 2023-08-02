RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ДБР: Військком на Закарпатті змушував солдатів будувати йому маєток – відео та фото видео

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 17:28
Відео: Держбюро розслідувань
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Держбюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки на Закарпатті. Слідство стверджує, що він змушував солдатів будувати собі маєток.

Військком народився та навчався на території Росії, пише відомство.

З початку березня 2023 року за наказом військкома солдати замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку, повідомляє ДБР.

1 серпня на місці будівництва, робочому місці та у помешканні військкома пройшли обшуки.

На будівництві правоохоронці виявили трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже свідчать щодо справи.

Під час обшуків було вилучено $3500, атрибутику Російської Федерації: монети, документи про здобуття освіти у РФ.

Правоохоронці знайшли одяг з емблемами Радянського Союзу та Росії, посвідчення офіцера Міноборони СРСР, значки та кокарди.

Окрім цього у військкома знайшли георгієвську стрічку, пише слідство.

Офіс генпрокурора та ДБР публікують фото з обшуку.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР
  • 22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування, у якому показали віллу в Іспанії, записану на матір військкома Одеської області Євгена Борисова. Також з’ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.
  • 23 червня президент Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Наступного дня Борисова затримали в Києві.
  • 1 липня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.

Читайте також: Заарештовано майно родини ексвійськкома Борисова: вони намагались вивезти Porsche – список

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДБРзакарпаттятцквійськкоммаєток
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 