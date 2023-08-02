Держбюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки на Закарпатті. Слідство стверджує, що він змушував солдатів будувати собі маєток.
Військком народився та навчався на території Росії, пише відомство.
З початку березня 2023 року за наказом військкома солдати замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку, повідомляє ДБР.
1 серпня на місці будівництва, робочому місці та у помешканні військкома пройшли обшуки.
На будівництві правоохоронці виявили трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже свідчать щодо справи.
Під час обшуків було вилучено $3500, атрибутику Російської Федерації: монети, документи про здобуття освіти у РФ.
Правоохоронці знайшли одяг з емблемами Радянського Союзу та Росії, посвідчення офіцера Міноборони СРСР, значки та кокарди.
Окрім цього у військкома знайшли георгієвську стрічку, пише слідство.
Офіс генпрокурора та ДБР публікують фото з обшуку.
- 22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування, у якому показали віллу в Іспанії, записану на матір військкома Одеської області Євгена Борисова. Також з’ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.
- 23 червня президент Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Наступного дня Борисова затримали в Києві.
- 1 липня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.
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