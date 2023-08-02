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ГБР: Военком в Закарпатье заставлял солдат строить ему имение – видео и фото видео

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 17:28
Видео: Госбюро расследований
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Госбюро расследований сообщило о подозрении военному комиссару Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки в Закарпатье. Следствие утверждает, что он заставлял солдат строить себе имение.

Военный родился и учился на территории России, пишет ведомство.

С начала марта 2023 года по приказу военкома солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении, сообщает ГБР.

1 августа на месте строительства, рабочем месте и в помещении войсками прошли обыски.

На строительстве правоохранители обнаружили троих солдат, выполнявших строительные работы. Они уже дают показания.

В ходе обысков было изъято $3500, атрибутику Российской Федерации: монеты, документы о получении образования в РФ.

Правоохранители обнаружили одежду с эмблемами Советского Союза и России, удостоверения офицера Минобороны СССР, значки и кокарды.

Кроме этого у военкома нашли георгиевскую ленту, пишет следствие.

Офис генпрокурора и ГБР публикуют фото обыска.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР
  • 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование, в котором показали виллу в Испании, записанную на мать военкома Одесской области Евгения Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн.
  • 23 июня президент Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях. На следующий день Борисова задержали в Киеве.
  • 1 июля правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущества на $350 000.

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Артём Джерипа
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