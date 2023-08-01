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МВД: Днепропетровский военком приобрел имущества на $350 000 после вторжения – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 15:29
Видео: Национальная полиция
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Правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000, сообщило МВД.

За это время чиновник успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре, утверждают правоохранители.

Также подозреваемый зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение площадью 500 квадратных метров, пишет МВД.

Правоохранители провели безотлагательные обыски по месту работы и проживания чиновника, а также его близких. Их подозревают в участии в преступной деятельности.

Военкому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Национальная полиция публикует фото с работы и дома должностного лица.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция
  • 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование, в котором показали виллу в Испании, записанную на мать военкома Одесской области Евгения Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. По данным НАПК, у него, в частности, нашли имение и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене.
  • 23 июня президент Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
  • 27 июля суд арестовал имущество, деньги и банковские счета Борисова и членов его семьи.

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Артём Джерипа
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