Бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн, во время судебного заседания заявил, что он – военнослужащий, который "получил на войне ранения", а в Испанию и Турцию он ездил якобы на "реабилитацию". Соответствующее видео опубликовали журналисты Эспрессо.
22 июля ГБР сообщило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн, в то же время заявив, что его местонахождение уточняется. 24 июля он был задержан в Киеве.
Сегодня, 25 июля, Печерский райсуд Киева начал избирать Борисову меру пресечения. Прокуратура подготовила ходатайство об избрании экс-военкому меру пресечения в виде ареста без права внесения залога, сообщали журналисты Telegraf.
В суде Борисов продемонстрировал свои "травмы" и последствия от якобы огнестрельного оружия. Кроме того, подозреваемый заявил, что у него "в любой момент может оторваться тромб" и "чтобы выжить, он должен пить таблетки".
"Дорогие. Иначе умру", – сказал Борисов.
Таким образом, он подвел к тому, что ездил за границу на "реабилитацию", которую ему "советовали врачи", добавив, что разрешение на выезд у него якобы было.
Подозреваемый добавил, что уехал в Турцию за свои средства, "обследовался там у хирурга". Однако откуда у него деньги – Борисов так и не объяснил.
Корреспондент Эспрессо отмечает, что экс-военком в суде просит любую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
- 23 июня 2023 года Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с должности, но не из Вооруженных Сил Украины.
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