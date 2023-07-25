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Был в Испании "на реабилитации", могу умереть из-за тромба – экс-военком Борисов в суде видео

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 19:26
Видео: Эспрессо
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Бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн, во время судебного заседания заявил, что он – военнослужащий, который "получил на войне ранения", а в Испанию и Турцию он ездил якобы на "реабилитацию". Соответствующее видео опубликовали журналисты Эспрессо.

22 июля ГБР сообщило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн, в то же время заявив, что его местонахождение уточняется. 24 июля он был задержан в Киеве.

Сегодня, 25 июля, Печерский райсуд Киева начал избирать Борисову меру пресечения. Прокуратура подготовила ходатайство об избрании экс-военкому меру пресечения в виде ареста без права внесения залога, сообщали журналисты Telegraf.

В суде Борисов продемонстрировал свои "травмы" и последствия от якобы огнестрельного оружия. Кроме того, подозреваемый заявил, что у него "в любой момент может оторваться тромб" и "чтобы выжить, он должен пить таблетки".

"Дорогие. Иначе умру", – сказал Борисов.

Таким образом, он подвел к тому, что ездил за границу на "реабилитацию", которую ему "советовали врачи", добавив, что разрешение на выезд у него якобы было.

Подозреваемый добавил, что уехал в Турцию за свои средства, "обследовался там у хирурга". Однако откуда у него деньги – Борисов так и не объяснил.

Корреспондент Эспрессо отмечает, что экс-военком в суде просит любую меру пресечения, кроме содержания под стражей.

СПРАВКА. 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. По данным НАПК, у него, в частности, нашли имение и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене. Кроме того, по данным следствия, в начале 2022 года Борисов, будучи начальником Одесского ТЦК, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и Испании, утверждают следователи.
  • 23 июня 2023 года Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: В НАПК обещают проверить других военнослужащих и их родственников, водителей, любовниц

Милана Головань
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судвойнавоенкомЕвгений Борисов
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