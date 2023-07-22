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Бывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 21:01
Бывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении — Зеленский - Фото
Евгений Борисов (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн.

"Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться", – заявил президент.

22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

ГБР утверждает, что в ходе досудебного расследования собрало "огромный собственный массив доказательной базы".

Были изучены данные журналистского материала и НАПК, которое также утверждает, что Борисов незаконно обогатился на сумму в 188 млн грн. По данным НАПК, у него, в частности, нашли особняк и офис в Испании на 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома на протяжении последних лет стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения, добавляет ГБР. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

  • 23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Прокуратура взялась за одесского военкома. Запросы направлены в Испанию и еще три страны.

Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвоенкомЕвгений Борисов
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