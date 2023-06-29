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Прокуратура взялась за одесского военкома. Запросы направлены в Испанию и еще три страны

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 12:56
Прокуратура взялась за одесского военкома. Запросы направлены в Испанию и еще три страны - Фото
Евгений Борисов (Скриншот видео)

Прокуратура проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Имя военкома не названо, но, судя по всему, речь идет о Евгении Борисове.

Сообщается, что Борисов уволен с занимаемой должности.

Как отмечается, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона ведет процессуальное руководство по уголовному производству по фактам возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим руководителем Одесского военкомата.

В ходе следствия проверяется опубликованная в СМИ информация об имуществе членов семьи Борисова за рубежом. По данным журналистов, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на общую сумму более 196 млн грн, хотя официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.

Следователи, в частности, направили запросы о международной правовой помощи в компетентные органы Испании, Молдовы, Румынии и Турции.

В рамках уголовного производства проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителем Одесского военкомата от прохождения военной службы – его пребывание за границей якобы на лечении.

Сообщается, что в уголовном производстве уже опрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи должностного лица.

Досудебное расследование проводит Госбюро расследований, его контролирует Офис генпрокурора.

  • 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК. На его жену там же записан офисный центр.
  • 23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с занимаемой должности, но не из Вооруженных Сил Украины.
Наталья Медведева
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ОдессавоенкоматЕвгений Борисов
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