Прокуратура взялася за одеського військкома. Запити направлені до Іспанії та ще трьох країн

Прокуратура перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським військкомом. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Ім'я військкома не названо, але, зважаючи на все, йдеться про Євгена Борисова.

Повідомляється, що Борисова звільнено з посади.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону веде процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім керівником Одеського обласного військкомату.

У ході слідства перевіряється опублікована у ЗМІ інформація про майно членів сім'ї Борисова за кордоном. За даними журналістів, у період дії воєнного стану вони придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно в Іспанії на загальну суму понад 196 млн грн, хоча офіційний загальний дохід сім'ї не покриває ці витрати.

Слідчі, зокрема, надіслали запити щодо міжнародної правової допомоги до компетентних органів Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини.

У межах кримінального провадження перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського військкомату від проходження військової служби – його перебування за кордоном нібито на лікуванні.

Повідомляється, що у кримінальному провадженні вже опитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, надіслано понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкові перевірки господарської діяльності членів сім'ї посадової особи.

Досудове розслідування проводить Держбюро розслідувань, яке контролює Офіс генпрокурора.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК. На його дружину там же записано офісний центр.

23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.

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