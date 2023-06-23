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Данілов про звільнення одеського військкома: Він залишиться у Збройних Силах

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23.06.2023, 22:10
Данілов про звільнення одеського військкома: Він залишиться у Збройних Силах - Фото
Олексій Данілов (фото: РНБО)

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що начальника Одеського обласного військкомату, звільнення якого на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ президент Володимир Зеленський, буде звільнено з обійманої посади, але не зі Збройних Сил України.

"Під час війни ми не можемо звільнити людину зі Збройних Сил, її буде звільнено саме з цієї посади, і куди вона відправиться, це вже рішення за командиром, за тими людьми, у безпосередньому підпорядкуванні яких вона буде", – сказав Данілов.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК. На його дружину там же записаний офісний центр.

Данілов також прокоментував дані з журналістського розслідування. Він сказав, що буде проведено перевірку фактів, оприлюднених журналістами, і якщо вони підтвердяться, тоді, за його словами, вже "зовсім інші органи будуть розбиратися, як так сталося".

Сьогодні, 23 червня, Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Залужному негайно звільнити одеського військкома Євгена Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах.

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Мілана Головань
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