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Зеленський підбив підсумки РНБО: Притягнути до відповідальності за непридатні укриття

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23.06.2023, 15:45
Зеленський підбив підсумки РНБО: Притягнути до відповідальності за непридатні укриття - Фото
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На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони були розглянуті теми укриттів цивільного захисту, корупції у судах та шляхів України до Європейського Союзу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем", – написав президент.

Першими обговорювалися укриття.

"Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", – заявив президент.

Другим на порядку денному обговорювали корупцію у судах.

"Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя", – повідомив Зеленський.

За його словами, окремо опрацьовуватиметься механізм захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

"Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій", – написав президент.

21 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на засіданні можуть бути ухвалені певні кадрові рішення.

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Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийРНБОукриття
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