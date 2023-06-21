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На засіданні РНБО можуть бути кадрові рішення через зачинені укриття – Данілов

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21.06.2023, 19:55
На засіданні РНБО можуть бути кадрові рішення через зачинені укриття – Данілов - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

На п’ятничному засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке президент Володимир Зеленський скликає, щоб обговорити питання корупції у судах та проблему укриттів, можуть бути ухвалені певні кадрові рішення. Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він нагадав, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача після трагічних подій 1 червня, коли троє осіб не змогли потрапити в укриття в Деснянському районі Києва і загинули, було вирішено провести перевірки всіх укриттів на території України.

"Така перевірка відбулась <…> Дана оцінка. І в п’ятницю на засіданні РНБО буде розглядатись це питання, буде доповідь міністра Клименка і ще одного міністра, який безпосередньо відповідав за цю перевірку. За результатами доповіді будуть прийняті відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути прийняті і кадрові рішення з урахуванням чутливості питання, яке розглядається", – сказав Данілов.

Він не став відповідати на уточнювальне питання, кадрові перестановки на якому рівні це можуть бути. Сказав, що "мова йде про відповідальність відповідних осіб", а в який спосіб це буде реалізовуватись – остаточно вирішуватиметься на засіданні РНБО.

Данілов нагадав, що для ухвалення рішення за нього мають проголосувати щонайменше 2/3 учасників РНБО.

Мер Києва Віталій Кличко тим часом заявив про "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади" і його особисто. Мер столиці поскаржився на "безкінечні обшуки", що паралізують роботу департаментів і служб міста.

Водночас, за його словами, жоден із голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, "не постраждав". Кличко наголосив, що глави районів знаходяться у вертикалі центральної влади, тому вбачає в цьому політичні мотиви.

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Оксана Житнюк
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