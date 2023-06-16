Зеленський збирає РНБО. Розглянуть корупцію в судах та проблему укриттів
16.06.2023, 15:42
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський збирає Раду національної безпеки та оборони, щоб обговорити питання корупції у судах та проблему укриттів. Про це повідомляє пресслужба РНБО.
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Як зазначається, засідання РНБО відбудеться 23 червня.
На засіданні планується розглянути питання про подолання проявів корупції в системі правосуддя, також буде заслухано результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.
З доповідями виступлять голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
- 31 травня 2023 року ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву знизили заставу зі 107 до 75 млн грн.
- Перевірка укриттів у Києві розпочалася після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.
- Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.
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