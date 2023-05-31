Ексголові Верховного Суду Князєву зменшили обсяг застави зі 107 до 75 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на 30 млн грн. Його залишили під вартою, йдеться у повідомленні ВАКС.

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Зазначається, що Апеляційна палата розглянула скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до Князєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,36 млн грн застави.

Колегія суддів вирішила частково задовольнити скарги сторони захисту: розмір застави скоротили до 75 млн грн.

Князєва залишили під вартою до 14 липня.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення. Воно не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.

16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

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