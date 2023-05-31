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Ексголові Верховного Суду Князєву зменшили обсяг застави зі 107 до 75 млн грн

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31.05.2023, 21:23
Ексголові Верховного Суду Князєву зменшили обсяг застави зі 107 до 75 млн грн - Фото
Всеволод Князєв (фото: Дмитро Гудима)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на 30 млн грн. Його залишили під вартою, йдеться у повідомленні ВАКС.

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Зазначається, що Апеляційна палата розглянула скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до Князєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,36 млн грн застави.

Колегія суддів вирішила частково задовольнити скарги сторони захисту: розмір застави скоротили до 75 млн грн.

Князєва залишили під вартою до 14 липня.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення. Воно не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

  • 15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.
  • 16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
  • 31 травня Князєв заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома.

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Артем Джеріпа
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корупціяВерховний судапеляціяВсеволод Князєв
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