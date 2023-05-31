Экс-главе Верховного Суда Князеву снизили залог со 107 до 75 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снизила размер залога для экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева на 30 млн грн. Он был оставлен под стражей, говорится в сообщении ВАКС.

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Отмечается, что Апелляционная палата рассмотрела жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС о применении к Князеву меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,36 млн грн залога.

Коллегия судей приняла решение частично удовлетворить жалобы стороны защиты: размер залога сократили до 75 млн грн.

Князева оставили под стражей до 14 июля.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения. Оно не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.

16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

31 мая Князев заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома.

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