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САП и НАБУ разоблачили коррупцию в Верховном Суде – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 23:02
САП и НАБУ разоблачили коррупцию в Верховном Суде – фото - Фото
Иллюстративное фото

Правоохранители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро расследований сообщили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном суде Украины. Об этом сообщили пресс-службы САП и НАБУ.

"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ", – говорится в сообщении. 

САП и НАБУ разоблачили коррупцию в Верховном Суде – фото

В САП добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия.

"Детали позже", – говорится в сообщении.

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Наталья Медведева
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