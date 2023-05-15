САП и НАБУ разоблачили коррупцию в Верховном Суде – фото
15.05.2023, 23:02
Иллюстративное фото
Правоохранители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро расследований сообщили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном суде Украины. Об этом сообщили пресс-службы САП и НАБУ.
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"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ", – говорится в сообщении.
В САП добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия.
"Детали позже", – говорится в сообщении.
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