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СБУ проверяет судей Верховного суда на российское гражданство: глава Князев "чист"

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 14:44
СБУ проверяет судей Верховного суда на российское гражданство: глава Князев
Всеволод Князев (Фото: пресс-служба Верховного суда)

Верховный суд показал в Facebook промежуточный результат проверки Службой безопасности Украины своих судей на наличие российского гражданства: у председателя ВС Всеволода Князева такового не нашли.

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"В результате проведенной проверки информации, которая свидетельствовала бы о наличии у Князева Всеволода Сергеевича, 25.05.1979 г.р., гражданства РФ, не обнаружено", – говорится в фото документа СБУ.

Верховный суд обещает сообщить о результатах проверки остальных судей.

Князева избрали главой суда 22 октября 2021 года. 

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Євген Пилипенко
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