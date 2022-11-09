СБУ проверяет судей Верховного суда на российское гражданство: глава Князев "чист"

Верховный суд показал в Facebook промежуточный результат проверки Службой безопасности Украины своих судей на наличие российского гражданства: у председателя ВС Всеволода Князева такового не нашли.

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"В результате проведенной проверки информации, которая свидетельствовала бы о наличии у Князева Всеволода Сергеевича, 25.05.1979 г.р., гражданства РФ, не обнаружено", – говорится в фото документа СБУ.

Верховный суд обещает сообщить о результатах проверки остальных судей.

Князева избрали главой суда 22 октября 2021 года.

В сентябре 2022 года разгорелся скандал: СБУ утверждает, что у судьи Верховного суда Богдана Львова – гражданство РФ. Он прошел полиграф и утверждает, что это не так.

В начале октября судьи ВС не смогли уволить Львова, но спустя пару дней Князев его отчислил.

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Євген Пилипенко

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