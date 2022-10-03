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Судьи Верховного суда не смогли уволить судью, у которого СБУ нашла гражданство РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 16:20
Судьи Верховного суда не смогли уволить судью, у которого СБУ нашла гражданство РФ - Фото
Богдан Львов (Фото - Верховный суд)

Сегодня, 3 октября 2022 года, состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Богдана Львова с должности главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Судьям не хватило голосов для увольнения Львова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Результаты голосования: 21 голос – за увольнение; 18 – против.

"Итак, Богдан Львов остается председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, поскольку для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Львов говорит, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему приостановлен доступ к гостайне. Судьи Кассационного хозсуда инициируют сбор подписей о досрочном увольнении Львова.

СБУ сообщила, что Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Кроме этого Львов по данным налогового реестра РФ получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88

Львов утверждает в Facebook, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы и "приводит окончательные доказательства", что сообщение о наличии у него гражданства РФ – "лживая и заказная кампания".

Вадим Ребрина
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сбу судья верховный суд Богдан Львов
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