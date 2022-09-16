Судья Львов назвал "фейком", что у него есть паспорт России. Ему закрыли доступ к гостайне

Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов утверждает в Facebook, что сообщения о наличии у него гражданства страны-оккупанта России – "фейк". Он добавил, что обратился с заявлением в правоохранительные органы, а Верховный суд сообщил, что на период расследования ему закрыт доступ к гостайне.

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Журналисты "Схем" уточнили – Львов написал заявление в Государственное бюро расследований.

"Гражданства России (как и паспорта и налогового номера) не получал, не имел и не имею", – отметил он в соцсети.

Судья считает, что распространение такой информации о нем "направлено на освобождение должности председателя суда (принудительно или по собственному желанию), что должно облегчить влияние на результаты рассмотрения хозяйственных споров со стороны заинтересованных лиц". Львов утверждает, что в делах при его руководстве "никакого случая предпочтения России или связанным с ней предприятиям не было".

Журналисты проекта "Схемы", которые сообщили о наличии у Львова паспорта РФ, полученного якобы более 20 лет назад и возобновленного в 2012-м после достижения 45-летия, отмечают: "По просьбе журналистов накануне расследования предоставить подтверждение его словам, судья так и не отреагировал". Они добавили, что и сейчас он "так и не предоставил дополнительных доказательств".

Они утверждают, что по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве, а факт наличия российского гражданства "судья скрыл от конкурсной комиссии, которая в 2017-м избрала его в реформированный Верховный суд".

Верховный суд сообщил, что на период расследования Львову приостановили доступ к государственной тайне.

14 сентября СБУ сообщила, что уведомила о подозрении судью Северного апелляционного хозсуда, который, пребывая в Киеве, якобы ожидал захвата Украины россиянами.

Євген Пилипенко

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