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"Схемы" нашли российское гражданство у замглавы Верховного суда Украины – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 22:29
Богдан Львов (фото – Верховный Суд)

Программа "Схемы" (проект Радіо Свобода) заявила, что обнаружила гражданство России у заместителя председателя Верховного суда Украины Богдана Львова, который также является главой Кассационного хозяйственного суда.

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В 2017 году Львов в анкете кандидата на должность судьи на вопрос, есть ли у него гражданство другой страны, ответил "Нет".

"Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса и не отказался от него до сих пор. Журналисты получили выписку из реестра "Роспаспорт", согласно которому паспорт гражданина РФ Богдана Львова оформлен в Москве в 1999 году, и с тех пор владелец его несколько раз обновлял. 

Борис Львов утверждает, что узнал о существовании российского паспорта на его имя от журналистов, и предположил, что это чья-то попытка его опорочить. Между тем, "Схемы" утверждают, что Львов пользовался российским паспортом при оформлении российского индивидуального налогового номера в 2010 году. 

Журналисты передали собранные ими свидетельства в Верховный суд, заместителем главы которого является Львов, и в Службу безопасности Украины.

  • 14 сентября СБУ сообщила, что уведомила о подозрении судью Северного апелляционного хозяйственного суда, который, пребывая в Киеве, якобы ожидал захвата Украины россиянами.
Сергій Бережний
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судья верховный суд гражданство России Богдан Львов
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