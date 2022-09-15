"Схемы" нашли российское гражданство у замглавы Верховного суда Украины – видео

Программа "Схемы" (проект Радіо Свобода) заявила, что обнаружила гражданство России у заместителя председателя Верховного суда Украины Богдана Львова, который также является главой Кассационного хозяйственного суда.

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В 2017 году Львов в анкете кандидата на должность судьи на вопрос, есть ли у него гражданство другой страны, ответил "Нет".

"Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса и не отказался от него до сих пор. Журналисты получили выписку из реестра "Роспаспорт", согласно которому паспорт гражданина РФ Богдана Львова оформлен в Москве в 1999 году, и с тех пор владелец его несколько раз обновлял.

Борис Львов утверждает, что узнал о существовании российского паспорта на его имя от журналистов, и предположил, что это чья-то попытка его опорочить. Между тем, "Схемы" утверждают, что Львов пользовался российским паспортом при оформлении российского индивидуального налогового номера в 2010 году.

Журналисты передали собранные ими свидетельства в Верховный суд, заместителем главы которого является Львов, и в Службу безопасности Украины.

14 сентября СБУ сообщила, что уведомила о подозрении судью Северного апелляционного хозяйственного суда, который, пребывая в Киеве, якобы ожидал захвата Украины россиянами.

Сергій Бережний

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