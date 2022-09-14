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Киевский судья ждал прихода "русского мира", но задержать его по закону нельзя – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 15:17
Киевский судья ждал прихода
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что по итогам проведенного ею расследования правоохранители уведомили о подозрении судью Северного апелляционного хозяйственного суда, который, пребывая в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами. При этом задержать судью СБУ не имеет права без санкции Высшего совета правосудия (ВСП), но получить санкцию невозможно, так как этот орган до сих пор не сформирован.

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СБУ опубликовала часть материалов расследования, проведенного в отношении подозреваемого судьи, в том числе записи его телефонных разговоров, в которых тот оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил о защитниках Украины и подстрекал собеседников к сотрудничеству с врагом. СБУ отмечает, что это является как минимум грубым нарушением судейской присяги. 

В то же время по закону задержать подозреваемого судью СБУ не имеет права без прямой санкции на это Высшего совета правосудия (ВСП) даже после оглашения ему подозрения. Однако ВСП пока не сформирован и получить такую санкцию невозможно.

СБУ выражает надежду, что в ближайшее время члены ВСП будут избраны, и этот орган в полной мере приступит к работе по очистке судебной ветви власти.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о судье  Владимире Владимировиче Куксове.
  • 13 сентября СБУ сообщила о подозрении трем бывшим членам Партии регионов, которые насаждали оккупационный режим в Старобельском районе Луганской области.
Сергій Бережний, Марко Сировой
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