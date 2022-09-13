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Трое экс-регионалов объявлены в розыск по подозрению в сотрудничестве с оккупантами

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 17:05
Трое экс-регионалов объявлены в розыск по подозрению в сотрудничестве с оккупантами - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ сообщила о подозрении трем бывшим членам Партии регионов, которые насаждали оккупационный режим в Старобельском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще троих коллаборантов. Злоумышленники сформировали ядро ​​оккупационной администрации на временно оккупированной территории Старобельского района.

Трое экс-регионалов объявлены в розыск по подозрению в сотрудничестве с оккупантами

По данным СБУ бывшие регионалы до 2014 года уже работали в одной команде и занимали аналогичные должности в райгосадминистрации Старобельска.

После полномасштабного вторжения России функционеры ожидали захвата района. Они восприняли это как возможность реванша и по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом, рассказали в спецслужбе.

Экс-регионалы принимали участие в пропагандистских акциях и публичных церемониях по случаю "красных дат" календаря России, митингах в поддержку российского вторжения; совещаниях по работе оккупационной администрации. Эти мероприятия активно освещали подконтрольные агрессору медиа.

Трем правонарушителям сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: об осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора; добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Коллаборанты объявлены в розыск.

  • Сегодня СБУ задержала двух агентов России в Николаевской области, задачей которых было отслеживать установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. 
Вадим Ребрина
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