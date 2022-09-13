СБУ задержала двух агентов РФ, которые "охотились" за HIMARS
СБУ задержала двух агентов России в Николаевской области, задачей которых было отслеживать установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Один из задержанных, по данным СБУ, собирал и передавал оккупантам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на HIMARS – приоритетную цель для врага.
Спецслужба задокументировала, что агент передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.
Другой задержанный – также житель областного центра. Он, по данным СБУ, работал на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских Telegram-чатов.
Кроме того, задержанный, сообщают в спецслужбе, распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия России против Украины.
Корректировщику сообщено о подозрении, другому фигуранту подозрение готовится.
- Россияне сильно обстреляли Николаев в ночь на 11 сентября, девять человек получили ранения.
Комментарии