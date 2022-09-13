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СБУ задержала двух агентов РФ, которые "охотились" за HIMARS

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 14:56
СБУ задержала двух агентов РФ, которые
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ задержала двух агентов России в Николаевской области, задачей которых было отслеживать установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Один из задержанных, по данным СБУ, собирал и передавал оккупантам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на HIMARS – приоритетную цель для врага.

Спецслужба задокументировала, что агент передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

Другой задержанный – также житель областного центра. Он, по данным СБУ, работал на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских Telegram-чатов.

Кроме того, задержанный, сообщают в спецслужбе, распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия России против Украины.

Корректировщику сообщено о подозрении, другому фигуранту подозрение готовится.

  • Россияне сильно обстреляли Николаев в ночь на 11 сентября, девять человек получили ранения.
Вадим Ребрина
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война сбу HIMARS
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