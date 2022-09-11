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Николаев попал под мощный обстрел, девять человек ранены – мэр

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 08:03
Николаев попал под мощный обстрел, девять человек ранены – мэр - Фото
Фото: Telegram / Новости Николаева

Россияне сильно обстреляли Николаев в ночь на 11 сентября, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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"Повреждены жилые дома. По предварительным данным, девять человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", – говорится в его Telegram-канале.

Также ночью россияне сильно обстреляли Никополь и нанесли ракетный удар по Днепру.

  • Несколько дней назад глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сказал, что бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, в результате чего обстрелы уменьшились.
Андрій Водяний
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война Николаев александр сенкевич
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