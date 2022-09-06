Ким: Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, обстрелы уменьшились

Активные боевые действия в Херсонской области отвлекают россиян от Николаевской области, а обстрелы региона уменьшились. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, активные бои на Херсонском направлении отвлекают противника от Николаевской области, за прошлые сутки зафиксирован обстрел только одной громады региона — Баштанской.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины бьют по пусковым установкам, из которых россияне обстреливают Николаев.

Ким заявил, что несмотря на уменьшение количества обстрелов учебный процесс в школах и детсадах будет проходить дистанционно.

Также глава ОВА обратил внимание, что граждане начали возвращаться в регион и областной центр.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

4 сентября Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву". В ОП показали фото флага, поднятого в Высокополье Херсонской области.

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Дмитро Гриниченко

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