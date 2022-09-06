Ким: Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, обстрелы уменьшились
Активные боевые действия в Херсонской области отвлекают россиян от Николаевской области, а обстрелы региона уменьшились. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, активные бои на Херсонском направлении отвлекают противника от Николаевской области, за прошлые сутки зафиксирован обстрел только одной громады региона — Баштанской.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины бьют по пусковым установкам, из которых россияне обстреливают Николаев.
Ким заявил, что несмотря на уменьшение количества обстрелов учебный процесс в школах и детсадах будет проходить дистанционно.
Также глава ОВА обратил внимание, что граждане начали возвращаться в регион и областной центр.
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