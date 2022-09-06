UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ким: Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, обстрелы уменьшились

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 13:44
Ким: Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, обстрелы уменьшились - Фото
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео УП)

Активные боевые действия в Херсонской области отвлекают россиян от Николаевской области, а обстрелы региона уменьшились. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, активные бои на Херсонском направлении отвлекают противника от Николаевской области, за прошлые сутки зафиксирован обстрел только одной громады региона — Баштанской. 

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины бьют по пусковым установкам, из которых россияне обстреливают Николаев. 

Ким заявил, что несмотря на уменьшение количества обстрелов учебный процесс в школах и детсадах будет проходить дистанционно.

Также глава ОВА обратил внимание, что граждане начали возвращаться в регион и областной центр. 

Читайте также: Минобороны о наступлении ВСУ: Война идет в динамике, но у нас есть успешные действия

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон Николаев обстрелы виталий ким наступление ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 