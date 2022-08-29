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ОК "Юг" о наступлении ВСУ: Нужно набраться терпения, самое главное — соблюдение тишины

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 14:42
ОК
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

После начала наступления Вооруженных Сил Украины на южном направлении нужно соблюдать режим информационной тишины и ждать результатов. Об этом на брифинге заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, самое главное в любой военной операции — это соблюдение тишины, а "ажиотаж от любой новости с фронта" является неправильным в условиях гибридной и информационной войны. 

"Нужно осознавать, что любые действия, даже если они вдохновляют, должны иметь логическое завершение, только тогда они будут результативными. Поэтому, новость есть, она всех воодушевляет, дальше нужно набраться терпения", — сказала Гуменюк. 

Она отметила, что силы россиян на правом берегу Днепра значительные, и хоть постоянные удары ВСУ по скоплениям техники и противовоздушной обороне ослабили противника, украинское командование "не лелеет пустых надежд", понимая, что враг силен, несмотря на "моральную дестабилизацию", а поэтому "расслабляться еще рано".

Гуменюк также сказала гражданским на временно оккупированных территориях стоит помнить, что Украина не уничтожает гражданскую инфраструктуру и не бьет по мирным объектам, она призвала местных жителей в зоне боевых действий спрятаться в укрытие, если у них нет возможности эвакуироваться. 

Читайте также: Херсонская область. Россияне деморализованы и растеряны, им сложно собирать силы — ОК "Юг"

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон ОК Юг Наталья Гуменюк контрнаступление ВСУ
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