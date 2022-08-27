Генерал Марченко о наступлении на Херсон: Это будет непросто, россияне подготовились
Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ, заявил, что освобождение Херсона будет "непростой задачей", так как россияне хорошо подготовились к обороне. Об этом он сообщил в интервью The Kyiv Independent.
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По его словам, когда Вооруженным Силам Украины удалось вытеснить россиян с окраин Николаева в марте, то двигаться в сторону Херсона возможности не было, так как армия не имела достаточно сил и военной техники.
Насчет контрнаступления на Херсон Марченко отказался сообщать какие-либо подробности, однако добавил, что "это будет непростая задача".
"В таких условиях сложно что-либо прогнозировать. Россияне знали, что мы приближаемся, поэтому переключились на более оборонительную стратегию. История и военный опыт показывают, что для успеха наступления армия должна иметь как минимум в три раза больше войск, чем обороняющийся противник", — сказал генерал.
Он отметил, что у Украины нет столько ресурсов, сколько есть у России, а российские войска хорошо подготовились для защиты временно оккупированных территорий.
Отдельно Марченко заявил, что оккупанты имеют возможность начать новое наступление на Николаев в будущем и никогда не отказывались от своей цели полностью захватить юг Украины.
- По мнению Марченко, Украина "может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие".
- Ранее Марченко заявил, что Херсон будет освобожден быстро, а его жителям нужно подождать еще немного.
- Он рассказывал, что ВСУ будут бить россиян с двух сторон при освобождении Херсона.
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