Генерал Марченко о наступлении на Херсон: Это будет непросто, россияне подготовились

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ, заявил, что освобождение Херсона будет "непростой задачей", так как россияне хорошо подготовились к обороне. Об этом он сообщил в интервью The Kyiv Independent.

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По его словам, когда Вооруженным Силам Украины удалось вытеснить россиян с окраин Николаева в марте, то двигаться в сторону Херсона возможности не было, так как армия не имела достаточно сил и военной техники.

Насчет контрнаступления на Херсон Марченко отказался сообщать какие-либо подробности, однако добавил, что "это будет непростая задача".

"В таких условиях сложно что-либо прогнозировать. Россияне знали, что мы приближаемся, поэтому переключились на более оборонительную стратегию. История и военный опыт показывают, что для успеха наступления армия должна иметь как минимум в три раза больше войск, чем обороняющийся противник", — сказал генерал.

Он отметил, что у Украины нет столько ресурсов, сколько есть у России, а российские войска хорошо подготовились для защиты временно оккупированных территорий.

Отдельно Марченко заявил, что оккупанты имеют возможность начать новое наступление на Николаев в будущем и никогда не отказывались от своей цели полностью захватить юг Украины.

По мнению Марченко, Украина "может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие".

Ранее Марченко заявил, что Херсон будет освобожден быстро, а его жителям нужно подождать еще немного.

Он рассказывал, что ВСУ будут бить россиян с двух сторон при освобождении Херсона.

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Дмитрий Гриниченко

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