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Генерал Марченко о наступлении на Херсон: Это будет непросто, россияне подготовились

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 12:39
Генерал Марченко о наступлении на Херсон: Это будет непросто, россияне подготовились - Фото
Дмитрий Марченко (Фото: скриншот с видео)

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ, заявил, что освобождение Херсона будет "непростой задачей", так как россияне хорошо подготовились к обороне. Об этом он сообщил в интервью The Kyiv Independent.

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По его словам, когда Вооруженным Силам Украины удалось вытеснить россиян с окраин Николаева в марте, то двигаться в сторону Херсона возможности не было, так как армия не имела достаточно сил и военной техники. 

Насчет контрнаступления на Херсон Марченко отказался сообщать какие-либо подробности, однако добавил, что "это будет непростая задача". 

"В таких условиях сложно что-либо прогнозировать. Россияне знали, что мы приближаемся, поэтому переключились на более оборонительную стратегию. История и военный опыт показывают, что для успеха наступления армия должна иметь как минимум в три раза больше войск, чем обороняющийся противник", — сказал генерал.

Он отметил, что у Украины нет столько ресурсов, сколько есть у России, а российские войска хорошо подготовились для защиты временно оккупированных территорий. 

Отдельно Марченко заявил, что оккупанты имеют возможность начать новое наступление на Николаев в будущем и никогда не отказывались от своей цели полностью захватить юг Украины.

Смотрите также: Ким с генералом Марченко временно не будут комментировать военную ситуацию на юге: видео

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон Николаев Дмитрий Марченко юг Украины
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