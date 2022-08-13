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Ким с генералом Марченко временно не будут комментировать военную ситуацию на юге: видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 11:07
Ким с генералом Марченко временно не будут комментировать военную ситуацию на юге: видео - Фото
Дмитрий Марченко и Виталий Ким весной (Фото: Роман Костенко/Facebook)

В ближайшее время власти Николаевской области и военное руководство на месте не будут делиться никакой информацией о замыслах и течение военных операций. Об этом, стоя рядом с генералом Вооруженных Сил Украины Дмитрием Марченко, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, Марченко, который весной руководил обороной Николаева, "на месте, в городе-герое Николаеве, работает".

"Работы хватает всем. Чем занимается [генерал], говорить не могу – и не надо, потому что это вредит. За Дмитрия Александровича скажу: комментариев не будет в ближайшее время – до определенных результатов. А потом выйдем на связь", – сказал руководитель прифронтовой области.

По мнению Марченко, Украина "может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие".

  • 24 июля аналитики ISW писали, что украинские войска "готовятся начать или уже начали" контрнаступление под Херсоном.
  • 9 августа советник главы ОП Подоляк заявил, что "принципиально освободить Херсон, контрнаступление ВСУ идет уже сегодня".
  • 11 августа в Минобороны сообщили, что СБУ ведет следствие против топ-военного, который якобы "озвучил в интервью информацию, раскрывающую стратегические планы ВСУ".

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Евгений Пилипенко
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война Николаев Дмитрий Марченко виталий ким
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