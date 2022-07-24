Украинские войска готовятся начать или уже начали контрнаступление под Херсоном – ISW

Украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области, но информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, скорее всего, будет ограниченной и будет отставать от событий. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 23 июля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ISW ссылаются на данные неофициальных лиц о том, что Вооруженные Силы Украины освободили неуказанные населенные пункты в Херсонской области.

Также Институ приводит информацию, которую распространил журналист Foreign Policy – якобы высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что за неделю с 15 по 22 июля ВСУ отбили неуказанные "части оккупированных Россией сел" в Херсонской области.

В ISW пришли к выводу, что вся эта информация указывает на то, что украинские войска совершили некоторые неуказанные территориальные продвижения вдоль линии фронта.

Аналитики заявляют, что между линией фронта и Херсон находится сельская местность с небольшими населенными пунктами, которые не сообщают о передвижении войск и боях.

С другой стороны, по мысли экспертов, у российских властей тоже нет стимула сообщать о территориальных приобретениях Украины.

"Это позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без каких-либо доказательств, появляющихся в отчетах из открытых источников", – пишут аналитики Института.

В связи с этим ISW предупреждает, что сможет сообщать об украинских наступательных операциях с относительно небольшим запаздыванием.

Читайте также: ВСУ шаг за шагом продвигаются в Херсонской области – Зеленский

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.