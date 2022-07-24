UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские войска готовятся начать или уже начали контрнаступление под Херсоном – ISW

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 03:02
Украинские войска готовятся начать или уже начали контрнаступление под Херсоном – ISW - Фото
Карта ISW

Украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области, но информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, скорее всего, будет ограниченной и будет отставать от событий. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 23 июля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ISW ссылаются на данные неофициальных лиц о том, что Вооруженные Силы Украины освободили неуказанные населенные пункты в Херсонской области. 

Также Институ приводит информацию, которую распространил журналист Foreign Policy – якобы высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что  за неделю с 15 по 22 июля ВСУ отбили неуказанные "части оккупированных Россией сел" в Херсонской области. 

В ISW пришли к выводу, что вся эта информация указывает на то, что украинские войска совершили некоторые неуказанные территориальные продвижения вдоль линии фронта.

Аналитики заявляют, что между линией фронта и Херсон находится сельская местность с небольшими населенными пунктами, которые не сообщают о передвижении войск и боях.

С другой стороны, по мысли экспертов, у российских властей тоже нет стимула сообщать о территориальных приобретениях Украины.

"Это позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без каких-либо доказательств, появляющихся в отчетах из открытых источников", – пишут аналитики Института.

В связи с этим ISW предупреждает, что сможет сообщать об украинских наступательных операциях с относительно небольшим запаздыванием.

Читайте также: ВСУ шаг за шагом продвигаются в Херсонской области – Зеленский

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон Херсонская область контрнаступление isw
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 