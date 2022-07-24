ВСУ шаг за шагом продвигаются в Херсонской области – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины постепенно освобождает Херсонскую область от российских оккупантов. Об этом президент заявил в вечернем видеообращении по итогам 23 июля.

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Зеленский отметил, что этот день был в чем-то похож на все предыдущие – ракетные удары, тяжелые бои на многих участках фронта – на Донбассе и в Харьковской области, обстрелы.

Но, как сказал президент, видно, как Украина продвинулась вперед на пути к победе над российскими оккупантами.

"Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство"... Но чем это помогло им? Вооруженные Силы Украины шаг за шагом продвигаются по области", – сказал Зеленский.

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Наталия Медведева

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