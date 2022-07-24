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Сегодня российские "Калибры" уничтожили возможность для договоренностей с РФ – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 00:08
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Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний российский удар по Одесскому морскому торговому порту оказался ударом по политическим позициям самой России и уничтожил возможность для договоренностей с ней. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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По его словам, после такого циничного обстрела российскими ракетами, Россия сама уничтожила возможность вести с ней диалог и договариваться.

"Если кто-то в мире раньше мог говорить, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений", – сообщил Зеленский.

Он также отметил, что Украина видит абсолютное единодушие мировой реакции на этот  удар россиян и оккупантам уже никого не обмануть.

Читайте также: Зеленский об ударе России по Одессе: Именно поэтому нельзя "замораживать" войну в Украине

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Владимир Зеленский видеообращение Одесса ракетна атака
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