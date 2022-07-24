Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний российский удар по Одесскому морскому торговому порту оказался ударом по политическим позициям самой России и уничтожил возможность для договоренностей с ней. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
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По его словам, после такого циничного обстрела российскими ракетами, Россия сама уничтожила возможность вести с ней диалог и договариваться.
"Если кто-то в мире раньше мог говорить, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений", – сообщил Зеленский.
Он также отметил, что Украина видит абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар россиян и оккупантам уже никого не обмануть.
- Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна, в основном через Одесский порт. Сегодня, 23 июля, утром Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
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