Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний российский удар по Одесскому морскому торговому порту оказался ударом по политическим позициям самой России и уничтожил возможность для договоренностей с ней. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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По его словам, после такого циничного обстрела российскими ракетами, Россия сама уничтожила возможность вести с ней диалог и договариваться.

"Если кто-то в мире раньше мог говорить, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений", – сообщил Зеленский.

Он также отметил, что Украина видит абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар россиян и оккупантам уже никого не обмануть.

Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна, в основном через Одесский порт. Сегодня, 23 июля, утром Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

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