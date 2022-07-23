Появилась реакция генсека ООН на российские удары по порту Одессы. "Безоговорочно осудил"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно осуждает" ракетный удар армии России по порту Одессы. РФ должна обязательно выполнять обязательства по непрепятствованию экспорта украинского зерна, говорится в его заявлении на сайте ООН.

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"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары, нанесенные сегодня по украинскому порту Одесса, о которых сообщалось", – говорится в заявлении спикера генсека.

В ООН добавили, что вчера в Стамбуле все стороны взяли на себя четкие обязательства по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки.

"Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение (обязательств. – Ред.) РФ, Украиной и Турцией является обязательным", – говорится в сообщении.

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Марк Сировой

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