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Появилась реакция генсека ООН на российские удары по порту Одессы. "Безоговорочно осудил"

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 15:08
Появилась реакция генсека ООН на российские удары по порту Одессы.
Антониу Гутерриш (Фото - EPA)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно осуждает" ракетный удар армии России по порту Одессы. РФ должна обязательно выполнять обязательства по непрепятствованию экспорта украинского зерна, говорится в его заявлении на сайте ООН.

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"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары, нанесенные сегодня по украинскому порту Одесса, о которых сообщалось", – говорится в заявлении спикера генсека.

В ООН добавили, что вчера в Стамбуле все стороны взяли на себя четкие обязательства по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки.

"Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение (обязательств. – Ред.) РФ, Украиной и Турцией является обязательным", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Плевок в лицо Эрдогану и генсеку". МИД обратился к Турции и ООН из-за удара РФ по Одессе

Марк Сировой
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армия России ООН Одесса ракетный удар зерно порт антонии гутерриш
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