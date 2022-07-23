Посол США об ударе России по порту Одессы: Недопустимо. Кремль использует еду как оружие

Армия России использует еду как оружие и должна понести за это ответственность. Так на ракетный удар армии РФ по порту Одессы отреагировала посол США в Киеве Бриджит Бринк.

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Она назвала "недопустимым" удар России по порту Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о непрепятствовании экспорту украинского зерна.

"Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности", – написала она.

Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт.

Сегодня Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

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Марк Сировой

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