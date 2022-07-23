"Плевок в лицо Эрдогану и генсеку". МИД обратился к Турции и ООН из-за удара РФ по Одессе

После российского ракетного удара по порту Одессы Министерство иностранных дел призвало Турцию и ООН обеспечить исполнение РФ соглашение по экспорту украинского зерна. Об этом написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что России понадобилось менее 24 часов, чтобы ракетным ударом по территории порта Одессы поставить под сомнение договоренности и обещания по экспорту зерна, которые Москва дала вчера Турции и ООН в Стамбуле.

"Российская ракета – это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна", – написал он.

Николенко подчеркнул, что Украина настаивает на неуклонном выполнении обязательств по возобновлению экспорта зерна через порты Одессы, Черноморска и Южного.

"Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса", – подытожил спикер МИД.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "российской дипломатической дихотомией" обстрелы порта Одессы через день после зернового соглашения.

Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна, в основном через Одесский порт.

Сегодня Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

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Марк Сировой

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