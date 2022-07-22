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Украина подписала зерновое соглашение с Турцией и ООН — без перемирия и снятия санкций

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22.07.2022, 17:22
Украина подписала зерновое соглашение с Турцией и ООН — без перемирия и снятия санкций - Фото
Антониу Гутерриш и Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)
дополнено обновлено

Украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым подписала договор о зерновом коридоре с Турцией и ООН, который предусматривает разблокировку украинских портов без их разминирования. Об этом стало известно из трансляции церемонии подписания. 

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После прибытия в Стамбул украинская делегация провела переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнял, что Украина подписывает договор с Турцией и ООН и берет на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН. 

По его словам, никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ в украинских портах не будет, а в случае провокаций последует немедленный военный ответ.

"Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах Турции в случае возникновения такой потребности", — заявил Подоляк.

С российской стороны документ подписал министр обороны Сергей Шойгу

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что речь идет о разблокировке портов Одесса, Южный и Черноморск. Он отметил, что документ будет полностью обнародован, а никаких закрытых протоколов в нем нет. 

Найем подчеркнул, что соглашение не предусматривает ослабления санкций против России, а также не влияет на действия Вооруженных Сил Украины на фронте. 

"Никаких уступок, перемирия и т.д. Враг должен покинуть наши земли и заплатить за все свои преступления. Контроль за портами Одесса, Черноморск и Южный полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предполагается", – написал он.

  • 13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, направляемые под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования.
  • По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".
  • Сегодня в 16:30 в Турции может быть подписано соглашение по зерновому коридору. Украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Кубраковым уже прибыла в Стамбул. Со стороны России соглашение будет подписывать глава Минобороны РФ Шойгу.

Читайте также: МИД о зерновом коридоре: Поддержим завтра только решения с гарантиями для юга и ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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ООН Украина зерно Турция порты
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