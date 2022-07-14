В Турции договорились о деблокировании трех портов для вывоза зерна – источник WSJ

Согласно договоренности, к которой пришли на четырехсторонней встрече в Турции, украинское зерно можно будет вывозить морем из трех украинских портов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Источник, знакомый с ходом переговоров между представителями министерств обороны Украины, Турции, России и делегацией ООН, сказал изданию, что стороны в целом договорились, что зерно из Украины можно будет вывозить из трех портов.

При этом для безопасности зерновых конвоев будет установлен режим полного прекращения огня в определенных коридорах. В этих коридорах будет также проведено траление морских мин.

Суда, идущие под загрузку зерном, будут досматриваться ВМС Турции, поскольку Россия опасается, что ими может доставляться в Украину "контрабандное оружие".

Одновременно ООН создаст в Стамбуле центр для контроля угроз судоходству.

По утверждению источника, на все эти условия "все еще нужен зеленый свет от Путина".

Как утверждает источник, соглашение может быть подписано в ближайшие дни после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования, но он предупреждает, что гарантии его подписания пока нет.

Вчера сообщалось, что украинская и российская делегации должны снова встретиться в Турции на следующей неделе. На этой встрече будут еще раз рассмотрены все детали и подписано соглашение, сообщила турецкая сторона.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 июля заявил, что соглашение о вывозе украинского зерна якобы может быть достигнуто в течение 10 дней.

13 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Pais заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от соглашения о деблокаде морских портов.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.