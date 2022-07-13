Переговоры по зерну с РФ в Стамбуле. В Турции говорят, что есть прогресс
На переговорах о разблокировании экспорта украинского зерна между представителями министерств обороны Украины, Турции, России и делегацией ООН согласованы основные технические вопросы вывоза продукции из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на сегодняшней встрече сделан важный шаг в разрешении продовольственного кризиса. Были изучены все детали, касающиеся безопасного движения загруженных судов по морю, сообщил он.
По словам министра, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон; совместный контроль в портах выхода и прибытия; обеспечение безопасности мореплавания.
"Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему", – сказал Акар.
Украинская и российская делегации должны снова встретиться в Турции на следующей неделе. На этой встрече будут еще раз рассмотрены все детали и подписано соглашение, сообщила турецкая сторона.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 июля заявил, что соглашение о вывозе украинского зерна якобы может быть достигнуто в течение 10 дней.
- 13 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Pais заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от соглашения о деблокаде морских портов.
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